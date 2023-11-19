Каряка: Сборная России победит сборную Кубы

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча, в котором национальная команда сыграет против сборной Кубы.

Наставник медийной команды «Родина Медиа» отметил, что игры сборной России всегда интересно смотреть вне зависимости от уровня соперников.

«Потому что их не так много. Ждём хорошую игру. Мне кажется, сборная России победит Кубу, потому что у нас уровень выше», - приводит слова Каряки «Чемпионат».

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Начало - в 19:30 по московскому времени.