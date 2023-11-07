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Канчельскис: «Абсолютно логично, что Захарян не вызван в сборную России»

07 Ноября 2023 • 19:46 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о невызове полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в состав сборной России.

«На мой взгляд, это абсолютно логично, что Захарян не вызван в сборную. Россия и без него справится с Кубой, нет смысла его выдергивать. У Арсена все еще идет адаптация, ему будет лучше остаться в команде», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

На счету 20-летнего Захаряна семь матчей за сборную России и одна результативная передача.

Напомним, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу со сборной Кубы. Матч пройдет в Волгограде и должен будет стартовать в 19:30 по московскому времени.

Головин, Кузяев и пять игроков «Спартака» — объявлен состав сборной России на матч с Кубой

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная России Андрей Канчельскис Арсен Захарян ещё теги

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РОССИЯ КУБА
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