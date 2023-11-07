Канчельскис: «Абсолютно логично, что Захарян не вызван в сборную России»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о невызове полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в состав сборной России.

«На мой взгляд, это абсолютно логично, что Захарян не вызван в сборную. Россия и без него справится с Кубой, нет смысла его выдергивать. У Арсена все еще идет адаптация, ему будет лучше остаться в команде», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

На счету 20-летнего Захаряна семь матчей за сборную России и одна результативная передача.

Напомним, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу со сборной Кубы. Матч пройдет в Волгограде и должен будет стартовать в 19:30 по московскому времени.

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