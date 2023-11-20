​Сборная России объявила состав на матч против Кубы

В понедельник вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Сафонов – Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов – Глебов, Миранчук, Кузяев – Обляков, Головин – Чалов.

Стартовый свисток на «Волгоград Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.