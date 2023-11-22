Стало известно, что Карпин сказал игрокам сборной России после разгрома Кубы

Пресс-служба национальной сборной России опубликовала видео из раздевалки после товарищеского поединка против национальной команды Кубы. На нем слышно, что главный тренер Валерий Карпин сказал подопечным после завершения встречи.

«Молодцы. Задачу выполнили, голы забили. Всем спасибо за сбор наконец-то. Не из-за этого [победы над Кубой], понятно. Всем удачи, без травм, в марте увидимся. Ну, кого я вызову», - приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

Поединок состоялся на стадионе в Волгограде 20 ноября. Подопечные Карпина одержали разгромную победу над кубинской сборной со счетом 8:0.