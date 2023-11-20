Глушаков: Россия выиграет у Кубы со счётом 5:0

Бывший футболист столичных «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков сделал прогноз на предстоящий матч сборных России и Кубы.

«Команды будут играть в равных условиях. В Волгограде всегда хорошее поле, болельщики будут гнать сборную вперёд. Выиграем со счётом 5:0», — приводит слова экс-игрока национальной команды «Матч ТВ».

Последняя товарищеская игра российской сборной в 2023 году пройдёт в Волгограде сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток матча на стадионе чемпионата мира назначен на 19:30 по московскому времени.