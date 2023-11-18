Артур Нигматуллин: «Карпин понимает футболистов»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о работе с Валерием Карпиным в сборной России.

«Как охарактеризую Карпина? Все доступно, все нормально. Он понимает футболистов. Показывает и рассказывает, как надо играть. Но пока мало с ним работали», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Футболист признался, что в нижегородском клубе все рады за него и гордятся его вызовом в национальную команду.

20 ноября сборная России встретится со сборной Кубы в рамках контрольного поединка. Арбитр должен дать свисток о начале матча в 19:30 по столичному времени.

Добавим, что 32-летний Нигматуллин впервые был вызван в национальную команду.