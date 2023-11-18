В сборной Кубы сообщили, что не привыкли к российским холодам

Сборная Кубы уже прибыла в Россию, где в понедельник проведёт товарищеский матч против команды Валерия Карпина. В пресс-службе кубинской сборной сообщили, что футболисты не привыкли к российским холодам.

«Я поговорил с людьми из команды, и они сказали мне, что погода очень холодная. Они довольны приёмом и благодарны за гостеприимство, но они не привыкли к таким низким температурам», - ответ представителя пресс-службы приводит ТАСС.

Матч Россия – Куба пройдёт в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи.