Жирков: Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча, в котором национальная команда сыграет против сборной Кубы.

Жирков отметил, что встреча против кубинцев является важной в нынешней ситуации, ведь сейчас главное продолжать играть.

«Играть можно даже со сборной Медиалиги сыграть — и то будет полезно», - приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Поединок между сборными России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября, в Волгограде.