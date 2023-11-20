Пруцев забил первый гол в составе сборной России

Полузащитник столичного «Спартака» Данил Пруцев забил первый гол в футболке российской национальной команды в товарищеском матче против сборной Кубы.

На 68-й минуте хавбек отреагировал на прострел с фланга и забил в ворота Райко Арозарены шестой мяч российской сборной. Товарищеская встреча против Кубы стала третьей для Пруцева.

К 76-й минуте подопечные Валерия Карпина лидируют в счёте 7:0. Кроме Пруцева голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев и Никита Кривцов.