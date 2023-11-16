Павлюченко: «Если не обыграем Кубу, сборную России надо разогнать навсегда»

Бывший футболист национальной сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче команды против Кубы.

Павлюченко считает, что российская национальная команда просто обязана обыгрывать Кубу в любом составе.

«Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. Надо же себя как-то уважать», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Павлюченко добавил, что если победы не будет, то в сборную России придётся возвращаться ветеранов.

«Если не обыграем, тогда придётся опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», - сказал экс-спартаковец.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября. Игра состоится в Волгограде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная России из-за санкций сейчас не участвует в официальных турнирах.