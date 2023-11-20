Сборная России нанесла 18 ударов по воротам кубинцев за тайм

В товарищеском матче сборных России и Кубы перерыв, после первых 45 минут матча команда Валерия Карпина ведёт со счётом 3:0. Голами отличились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук.

После первого тайма у игроков сборной России в активе набралось аж 18 ударов, девять из них направлялись в створ ворот голкипера кубинцев. У кубинской команды набрался всего один удар – и тот был направлен не в створ ворот Матвея Сафонова.

По числу заработанных угловых россияне превосходят карибских оппонентов со счётом 5:1.

Напомним, что следить за вторым таймом матча Россия – Куба можно в нашей текстовой трансляции.