Кечинов: Полный стадион должен мотивировать сборную России играть на 100 процентов

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем товарищеском поединке между сборной России и национальной команды Кубы.

«Мы сыграли с Кенией вничью. Поэтому что угодно может произойти и в матче с Кубой, если вдруг будет какая-то недооценка соперника», — заявил Кечинов Rusfootball.

При этом эксперт считает, что на игре с Кубой будет другая атмосфера, ведь встреча пройдет при своих болельщиках в Волгограде. По мнению Кечинова, стадион будет заполнен, и фанаты заставят сборную России играть во всю силу.

Товарищеский матч Россия – Куба пройдет в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.