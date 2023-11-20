Дюков подвёл итоги года для сборной России

Глава РФС Александр Дюков после разгромной победы над кубинцами (8:0) подвёл итоги 2023 года для сборной России.

«Реализовали не всё: планировали провести один или два матча в июне. Был ещё ряд соперников, с которыми мы должны были сыграть, но не срослось», - говорит Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ», добавив, что главное – это то, что сборная продолжает играть.

Напомним, что всего в уходящем году команда России сыграла восемь товарищеских матчей. Соперниками выступили сборные Ирана, Ирака, дважды – олимпийская сборная Египта, сборные Катара, Камеруна, Кении и, конечно, Кубы. В них россияне потерпели одно поражение.