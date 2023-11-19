Карпин рассказал о важности матча против сборной Кубы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о важности товарищеского матча против сборной Кубы.

Специалист отметил, что такого не будет, чтобы победа была одержана любой ценой, даже ценой травм.

«И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идет борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет», - заявил Карпин в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ»

Напомним, что поединок между сборными России и Кубы состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.