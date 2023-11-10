Сборная России не будет вызывать вратаря вместо травмированного Лунёва

Предстоящий сбор национальной команды пройдёт с участием трёх вратарей, несмотря на вызов четырёх голкиперов.

Ранее вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму и вряд ли сможет помочь сборной России в товарищеском матче с Кубой.

Как сообщает «РБ Спорт», тренерский штаб сборной России принял решение никого не вызывать на замену Лунёву. По данным источника, это произошло из-за того, что в ноябре команда проведет всего один товарищеский матч.

Напомним, помимо Лунёва, в сборную были вызваны Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Артур Нигматуллин («Пари НН»).

Контрольный поединок между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.