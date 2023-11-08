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Динияр Билялетдинов: «Россия уже играла с Кенией, и мы видели, что всё не так просто»

08 Ноября 2023 • 21:21 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Бывший полузащитник сборной России и столичных «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов призвал внимательно отнестись игроков сборной России к сборной Кубы. Командам предстоит сыграть 20 ноября на покрытии «Волгоград Арены».

«Да, экзотический соперник. Но мы уже сыграли с Кенией и видим, что не всё так просто», - говорит Билялетдинов для Metaratings.

Напомним, что сборная Кубы прямо сейчас замыкает лишь вторую сотню команд рейтинга ФИФА – у неё 189 место в нём. Россияне играли в Турции против сборной Кении в минувшем октябре – 16 числа. Спарринг завершился боевой ничьей – 2:2.

«Лучше играть на международном уровне. Иной стиль, игроки. Если бы мы захотели сыграть с клубом РПЛ, то это было бы другое, как это было однажды с «Динамо», - добавляет Динияр.

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Евро-Футбол.Ру,
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РОССИЯ КУБА
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