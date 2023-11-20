Хохлов заявил, что противники проведения матча Россия — Куба не разбираются в футболе

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов оценил значимость предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кубы.

По мнению специалиста, сборная должна жить. А люди, которые выступают против проведения таких встреч, не разбираются в футболе.

«Сборная нужна и должна жить! Никаких других вариантов больше нет! Однозначно такие матчи лучше, чем не играть совсем. Те, кто говорит обратное, просто не разбираются в футболе», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.