«Сборная России любым составом справится с Кубой» — Мостовой

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал потери сборной России в преддверии товарищеского матча против Кубы.

Ранее стало известно, что сразу пять вызванных игроков не смогут помочь национальной команде в предстоящей игре.

«Нет никакой принципиальной разницы, кто поедет, кто нет. Сборная любым составом справится, хоть всего их 15 человек будет. Это Куба... Себя надо уважать вообще», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Контрольный поединок между сборными России и Кубы должен состояться 20 ноября в Волгограде. Старт игры запланирован на 19:30 по московскому времени.

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина не смогли одолеть Кению, сыграв со счетом 1:1.