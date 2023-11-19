​Чалов рассказал о советах Головина

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, даёт ли Александр Головин какие-то советы футболистам в расположении национальной сборной России.

Как известно, Головин уже шестой сезон выступает в чемпионате Франции за «Монако».

«Понятно, что после тренировок он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые он видит по-своему, видит, где можно прибавить», - цитирует Чалова ТАСС.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт в понедельник, 20 ноября, - против Кубы на своём поле. Игра в Волгограде стартует в 19:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи.