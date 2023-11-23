Быстров: «Сборной России нужно проводить любые товарищеские матчи, даже с соперником уровня Кубы»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о том, насколько товарищеские матчи значимы для сборной России.

Эксперт считает, что в условиях отстранения от международных турниров российской команде полезны товарищеские встречи с соперниками любого уровня.

«Сборной России нужно проводить любые товарищеские матчи, даже с соперником уровня Кубы. Сборная должна играть и радовать болельщиков», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20 ноября сборная России одержала уверенную победу над Кубой (8:0), а в октябре обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).