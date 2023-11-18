Круговой: «Хочу играть за сборную России, любой соперник мне интересен»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой заявил, что хочет вернуться в состав сборной России.

«Уже год как я не вызываюсь? Конечно, я хочу играть за национальную команду, любой соперник мне интересен. Мое дело — работать, и доказывать, но решение всегда за тренерским штабом», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Свой первый и последний матч за сборную России Круговой провел в сентябре 2022 года, сыграв в контрольной встрече с Кыргызстаном (2:1).

В нынешнем сезоне защитник появился на поле в девяти матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет одну голевую передачу.