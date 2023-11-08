На игру сборных России и Кубы начали продавать билеты

На товарищескую игру национальных сборных России и Кубы уже начали продавать билеты. Об этом вещает официальный портал РФС.

Самый дешёвый квиток на игру из ныне доступных обойдётся зрителю в 500 руб, а самый дорогостоящий – в 2500 руб. Также в продаже есть билеты по 800 руб., 1500 руб. и 2000 руб.

Напомним, что местом проведения встречи станет Волгоград. Матч пройдёт на «Волгоград Арене», построенной специально к мундиалю 2018 года. Вместить спортивный комплекс может свыше 45 тыс. зрителей. Россияне примут кубинцев 20 ноября.