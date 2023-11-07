Петржела: Матч между Россией и Чехией? Это невозможно даже за 100 миллионов евро

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными Чехии и России.

«К сожалению, ноль процентов, что сборная Чехии проведет товарищеский матч с Россией. Это невозможно даже за 100 миллионов евро», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

20 ноября сборная России встретится с национальной командой Кубы в рамках контрольного поединка. Матч пройдет в Волгограде. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее стал известен состав сборной России, который будет готовиться к матчу с Кубой. Сбор команды начнется 13 ноября в Новогорске, а 18-го числа сборная отправится в Волгоград.