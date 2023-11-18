Силкин рассказал, при каком условии сборная России обыграет Кубу

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Сборная России играет дома, это плюс. При своих трибунах у игроков намного больше мотивации. Если сборная России настроится, то обязательно выиграет у Кубы. Другого не дано», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Контрольная встреча сборной России и сборной Кубы запланирована на понедельник, 20 ноября. Игра пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», который принимал матчи чемпионата мира в 2018 году. Старт поединка должен состояться в 19:30 по московскому времени.