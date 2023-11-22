Шалимов: «Кузяев может быть недоволен матчем с Кубой»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о победе сборной России над Кубой в товарищеском матче со счётом 8:0.

Специалист похвалил россиян за игру, отметив при этом, что некоторые футболисты могли сыграть лучше.

«Крупный счёт — восемь голов. Когда ты забиваешь восемь, значит, и создаёшь более 20 голевых моментов. Это много, и это хорошо.

Кто может быть недоволен? На мой взгляд, Кузяев — у Далера были моменты. Пиняев не забил пенальти. И Сафонов, возможно, замёрз», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, до матча с Кубой, в октябре, сборная России обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).