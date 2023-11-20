Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча против России.

- В первую очередь, я очень рад, что мы сегодня находимся в России. Это большая возможность для меня, как для главного тренера, а также для всех наших игроков. У нас большая мотивация проявить себя.

- Кого можете выделить из сборной России?

В первую очередь их главного тренера, Валерий Карпин - знаковая фигура. Александра Головина, он классно играет за «Монако». Есть еще сильные футболисты, не все фамилии могу точно произнести, но мы знаем их возможности.

- Какие ожидания от игры?

- Это новое приключение для нас, новый опыт, который нам поможет. Здесь, в Волгограде правда очень холодно, есть и другие трудности для нас, но в любом случае, мы воодушевлены этим опытом и собираемся проявить себя сегодня.

Товарищеская встреча между сборными России и Кубы пройдёт 20 ноября в Волгограде. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.