Пименов объяснил непопадание Тюкавина в сборную России

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин, увы, в этот раз попал мимо списка сборной России. Напомним, что список из 29 игроков на ноябрьский сбор был объявлен вчера, Константина в нём не оказалось.

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов объяснил причину непопадания Тюкавина в сборную, несмотря на голы в последних матчах.

«Тюкавин? Он хорош, но Чалов и Сергеев мощно провели этот отрезок, поэтому, наверное, тренер и отдал предпочтение этим игрокам», - говорит Пименов для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что Тюкавин забивает на протяжении трёх последних официальных игр «Динамо». В каждой у Константина – по одному забитому голу (против «Урала», «Пари НН» в Кубке России и «Сочи».