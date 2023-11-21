Волков подвёл итоги победного матча сборной России против Кубы

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков подвёл итог победного товарищеского матча против Кубы.

«Самое яркое — счёт. Порадовали болельщиков, все в хорошем настроении. Знаю, что в Волгограде сборная России давно не играла, большой праздник для города», — рассказал игрок «быков» в интервью «Матч ТВ».

Также Волков отметил, что ему обидно из-за того, что не удалось отметиться результативным действием в прошедшей встрече, несмотря на максимум усилий.

Напомним, что сборная России провела последний матч в 2023 году, выиграв со счётом 8:0. Сергей Волков провёл весь матч на поле.