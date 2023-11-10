На матч России и Кубы реализовано 12 тысяч билетов

Известно количество реализованных билетов на товарищеский матч между сборными России и Кубы.

По информации «РБ Спорт», на встречу в Волгограде было продано около 12 тысяч билетов, начиная с вечера среды, 8 ноября. РФС в этот день опубликовал билетную программу. Минимальная стоимость начиналась с 500 рублей. Сообщается, что организаторы товарищеской встречи ожидают аншлаг на стадионе чемпионата мира, который вмещает 45 тысяч зрителей.

Напомним, что последний матч сборной России в 2023 году пройдёт 20 ноября.