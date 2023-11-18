Кечинов: «Атмосфера будет заставлять нашу сборную играть с Кубой в полную силу»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Кубой.

- Матч с Кубой будет сложным для сборной России, как считаете?

- Мы прошлый раз играли с Кенией, думали, что соперник будет легкий, и что наша команда легко с ним разберется. Получилось все наоборот. Было тяжело, и сыграли вничью. А силу сборной Кубы я не знаю. Ни разу не видел эту команду.

- Вы не исключаете даже ничью и поражение подопечных Карпина?

- Ну, поражение я не рассматриваю, конечно. Но ничья вполне возможна. Я даже не представляю, во что играет Куба.

- Она в рейтинге еще ниже Кении.

- Тут, наверное, на это не стоит смотреть. Все это относительно.

- Для вас важнее счет матча или содержание игры?

- Сама атмосфера будет заставлять нашу сборную играть в полную силу. Все-таки когда приходит полный стадион, это всегда серьезная мотивация. Так что вполсилы никто играть не будет.

- Если смотреть на состав нашей сборной, там не так много новых лиц. Может быть, стоит больше приглашать молодежи и наигрывать ее на перспективу? Вам не кажется, что сейчас это важнее для будущего нашего футбола?

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- Это все противоречиво. Есть мнение, что надо смотреть молодежь и тех, кто мало вызывался раньше, а другие считают, что нужно наигрывать состав, чтобы было понятно, какой он у нас. Думаю, что Карпин делает все правильно. Он чувствует, что сейчас целесообразно вызвать именно этих футболистов.

- То есть вас не смущает, что Карпин вызывает тех, кто не проходит в состав или мало играет, как Соболев, Сильянов, Волков?

- Соболев только сейчас мало играет. А так, он был ключевым футболистом «Спартака», игроком стартового состава. Это сейчас после конфликта с тренером он сел на лавку. А Сильянова он хорошо знает по «Ростову», а тот знаком со всеми требованиями Карпина.

- Пишут, что мы может сыграть с кем-то из стран БРИКС. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Как вам эти соперники?

- Великолепная идея. Если она реализуется. В последнее время у нас мало таких международных вывесок. Если к нам приедет Бразилия, будет здорово.

- Если это будут не первые сборные, стоит ли их приглашать?

- Конечно, лучше бы приехал Неймар. Это вывеска. Пришел бы народ. Был бы ажиотаж. Но если он и не приедет, то ничего страшного. Бразилия есть Бразилия.

- Как бы отнеслись, если бы национальная команда отправилась в турне, по примеру молодежки?

- Скоро так и будет. Как было раньше, когда «Динамо» отправлялось в Великобританию, хоккейная сборная выезжала в Канаду. Вот и наша сборная вполне может поехать в турне по Южной Америке.

Елена Григорьевская