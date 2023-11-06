Карпин рассказал, когда объявит состав сборной России на игру с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о составе национальной команды на товарищеский матч против Кубы.

«Когда будет объявлен состав? Завтра», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 20 ноября сборная России проведет контрольную встречу со сборной Кубы. Игра состоится в Волгограде на домашней арене местного «Ротора». Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Карпина не смогли обыграть Кению. Матч между командами, который прошел в Турции, завершился со счетом 1:1.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде

