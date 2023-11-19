Карпин: Кузяев и Головин выделяются на фоне остальных

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о лидерах в составе национальной команды.

«Я не могу выделить одного лидера в сборной. Есть разные ребята. Некоторые еще не так давно участвовали в чемпионатах мира и Европы. Выделяются Кузяев и Головин на фоне остальных», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, Кузяев и Головин являются нашими легионерами. Оба футболиста выступают во французском чемпионате — Кузяев играет в «Гавре», а Головин защищает цвета «Монако».

Завтра, 20 ноября, сборная России проведет контрольный поединок со сборной Кубы. Начало встречи запланировано на 19:30 (мск).