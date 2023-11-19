Игнатьев — о ротации в сборной России: «На мой взгляд, должен быть костяк команды»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о ротации в национальной команде, которую сейчас возглавляет Валерий Карпин.

По мнению Игнатьева, в команде должен быть костяк основных футболистов, к игре вместе с которыми можно было бы подводить новичков.

«На мой взгляд, должен быть костяк команды, вокруг которого выстраивается общее направление. И к этому костяку ставятся игроки, которых тренерскому штабу хочется увидеть», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт завтра, 20 ноября, против Кубы. Игра состоится в Волгограде и начнётся она в 19:30 по московскому времени.