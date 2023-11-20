Тарханов: «Головин — лидер сборной России»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кубы.

Специалист признался, что ждёт от российской команды победы на домашней арене. Также Тарханов поделился мнением о том, кто сейчас является лидером сборной России.

«Лидер сборной? Я думаю, что это Александр Головин. Он уже вырос как футболист давно, его можно считать лидером сборной. Плюс он в «Монако» играет на ведущих ролях. Его опыт поможет молодым игрокам сборной», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.