Сильянов: «Ожидали, что с Кубой будет простовато»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов поделился мнением об уверенной победе в товарищеском матче над Кубой (8:0).

По словам Сильянова, разгром кубинской команды был вполне ожидаем. Отметим, что в прошедшей встрече «железнодорожник» сумел отличиться забитым голом.

«В матче с Кубой получилось всё так, как и ждали. Соперник не очень уровнем. Ожидали, что будет простовато — так и получилось», — цитирует Сильянова «Чемпионат».

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. В октябре текущего года сборная России обыграла в товарищеском матче Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:0).