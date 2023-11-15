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Кафанов рассказал, почему на сбор поехал Нигматуллин, а не Лещук

15 Ноября 2023 • 19:19 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на сбор национальной команды отправился Артур Нигматуллин из «Пари НН», а не динамовец Игорь Лещук.

«Игорь также, как и Артур, был в списке.. Решило то, что Артур сыграл весь первый круг в роли основного вратаря, у Игоря получилось меньше половины этого отрезка», - цитирует слова Кафанова ТАСС.

Отметим, что помимо Нигматуллина на сборе команды России присутствуют Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Напомним, что Игорь Лещук стал лучшим игроком «Динамо» в прошедшем октябре. Подробнее о его статистике мы писали здесь – показатели у Игоря и вправду впечатляют.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Артур Нигматуллин Игорь Лещук ещё теги

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