Кафанов рассказал, почему на сбор поехал Нигматуллин, а не Лещук

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на сбор национальной команды отправился Артур Нигматуллин из «Пари НН», а не динамовец Игорь Лещук.

«Игорь также, как и Артур, был в списке.. Решило то, что Артур сыграл весь первый круг в роли основного вратаря, у Игоря получилось меньше половины этого отрезка», - цитирует слова Кафанова ТАСС.

Отметим, что помимо Нигматуллина на сборе команды России присутствуют Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Напомним, что Игорь Лещук стал лучшим игроком «Динамо» в прошедшем октябре. Подробнее о его статистике мы писали здесь – показатели у Игоря и вправду впечатляют.