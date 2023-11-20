Бывший игрок сборной Кубы: «Россия выиграет со счётом 4:0»

Бывший игрок сборной Кубы Энди Бакеро в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча кубинской команды со сборной России.

- В каком сейчас состоянии сборная Кубы?

- У нас нет ни малейшего представления об этом. В команде сейчас перестройка, вызвано много новых игроков, в таком составе сборная Кубы ещё не собиралась. Сейчас главный тренер строит абсолютно новую команду и пока непонятно, что из этого получится.

- На кого обратить внимание в сборной Кубы?

- Ромарио Торрес подаёт надежды, я бы также обратил внимание на Парадеру, Эспиньо и вратаря Аросарену, у него будет много работы.

- Какие ожидания от игры?

- Не питаю иллюзии относительно наших шансов, Россия выиграет 4:0.

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.