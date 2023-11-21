Экс-генсек РФС: «Кения, Куба и Таджикистан – это наш футбольный мир на сегодня»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Кубой.

«Артур Шопенгауэр писал, что человеку свойственно принимать границы своего кругозора за границы мира. Футбольный мир РФС сейчас – это Кения, Куба, Таджикистан. В этом кругозоре всё хорошо, прекрасная маркиза. А умерла ли кобыла и сгорела ли футбольная конюшня, мы узнаем, когда соперниками сборной станут финалисты Евро-2024. Надеюсь, наше футбольное либретто не предполагает ужасного конца и руководству РФС и главному тренеру не придётся следовать примеру персонажа известной французской песенки. Например, после встречи со сборной Франции», - сказал Воробьёв.

Напомним, в минувший понедельник россияне в Волгограде разгромили кубинцев – 8:0.