​Глушаков высказался о матче Россия – Куба

Известный футболист Денис Глушаков дал комментарий по поводу предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кубы.

По словам Глушакова, он отправится в Волгоград и посмотрит матч Россия – Куба воочию. Экс-капитан «Спартака» отметил, что он ничего не знает о сборной Кубы.

«Ничего не знаю о команде сборной Кубы. Матч товарищеский, можно проверить в деле новых футболистов – игровая практика сборной всегда нужна. Если есть такие матчи, то надо играть и заодно смотреть, что вообще в мировом футболе творится», - цитирует Глушакова «Чемпионат».

Глушаков добавил, что результат матчей сборной России всегда важен – он хочет, чтобы национальная команда побеждала.

Матч сборных России и Кубы начнётся 20 ноября в 19:30 по московскому времени.