Балахнин: Я бы добавил в заявку сборной Кругового и Караваева

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал, кого не хватает в расширенной заявке национальной команды на матч против Кубы.

«В расширенный состав попали все лучшие игроки. Но я бы ещё добавил защитников «Зенита» Кругового и Караваева. Они играют в сильнейшем клубе и показывают очень хороший футбол. Тем более, что их уже вызывали в национальную команду», – приводит слова специалиста Vprognoze.ru.

Балахнин отметил, что не собирается указывать главному тренеру на его решения, поскольку подбор футболистов – это право Валерия Карпина.

Напомним, что сборная России начнёт последний в 2023 году сбор 13 ноября. Встреча против Кубы состоится в Волгограде 20 ноября.