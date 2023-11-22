Гаджиев - о Кубе: «Надо играть со всеми, кто согласен»

Известный тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Кубой.

«Сейчас нам не приходится выбирать соперников. Германия и Франция не будут играть с нами. Европейцы, которые согласны с нами играть, не могут делать этого в полной мере во многом из-за графика отбора на Евро. Календарь РПЛ тоже встроен в международный календарь. Конечно, мы оказались в непростой ситуации. Сложно договариваться. В таком случае надо играть со всеми, с кем договоримся. В том числе с Кубой», - сказал Гаджиев.

Матч завершился победой сборной России со счетом 8:0.