За сборную России впервые с 1912 года забили восемь разных бомбардиров

Сборная России в матче со сборной Кубы (8:0) установила исторический рекорд. Как сообщает «Цифроскоп», за команду впервые забили восемь разных бомбардиров – такого не было с 1912 года, года основания сборной.

Прежний рекорд был установлен в период СССР: тогда в 1978 в Ереване союзная команда обыграла финнов 10:2. Тогда 10 голов забили семь бомбардиров.

Рекорд был повторён в 1995 году в Сан-Марино, когда сборная России выиграла 7:0 благодаря голам семи разных игроков, представляющих семь разных клубов.

Шесть голов и шесть разных бомбардиров было перед Евро-2008 в игре с Казахстаном.