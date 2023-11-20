Сборной России не хватило гола до повторения крупнейшей победы в истории

Национальная сборная России в понедельник вечером учинила волгоградский разгром команде Кубы – 8:0. Счёт мог быть и больше, забей Сергей Пиняев с пенальти ближе к концовке второго тайма.

Таким образом, россиянам не хватило до повторения крупнейшей победы в истории одного гола. Она была одержана 8 июня 2019 года – в рамках квалификации к Евро-2020 команда России разгромила сборную Сан-Марино в Саранске – 9:0. Руководил командой тогда Станислав Черчесов.

Больше подробностей о сегодняшнем разгроме мы приготовили в нашем традиционном ревью.

Отметим, что сборная Кубы занимает 169 место в рейтинге ФИФА.