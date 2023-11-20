Кривцов также забил первый гол за сборную

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов также отличился дебютным голом за сборную России. Это произошло в матче против сборной Кубы, который прямо сейчас проходит на «Волгоград Арене».

Кривцов забил седьмой гол россиян в матче на 75-й минуте, помог ему это сделать Андрей Мостовой, оформивший филигранную передачу из глубины.

Любопытно, что встреча с кубинцами стала для Кривцова всего первой за сборную России.

Ранее свои первые голы за сборную в этом матче забили Данил Пруцев из московского «Спартака» и Александр Сильянов из «Локомотива».

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