Мор: «Когда сборная России играет дома, это совсем другая команда»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался об уверенной победе сборной России над Кубой в товарищеском матче со счётом 8:0.

Эксперт отметил настрой российских футболистов, выразив мнение, что дома сборная выступает намного лучше, чем на выезде.

«Критиковать не хочется, с большим удовольствием можно хвалить, ребята вышли заряженные. Когда сборная играет дома и на хорошем стадионе, это совсем другая команда. Одно удовольствие», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. С тех пор сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.