Колыванов — о матче сборной России: «Хочется красивой и комбинационной игры с яркими моментами»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о товарищеском поединке, в котором сборная России примет в Волгограде Кубу.

«Голов побольше жду от нашей сборной. Не знаю, какой у наших настрой будет, против таких команд настраиваться очень сложно. Хочется красивой и комбинационной игры с яркими моментами», — приводит слова Колыванова «Газета.Ру».

Специалист считает, что сборная Кубы не та команда, с которой мы должны играть, отметив, что это матч не вызывает у него никакого интереса.

Встреча между сборной России и сборной Кубы состоится уже завтра, 20 ноября. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.