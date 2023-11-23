​Игрок сборной Кубы Диас: «Головин и Миранчук творили невероятные вещи с мячом»

Футболист национальной сборной Кубы Даниэль Диас дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в понедельник сборная Кубы проиграла России в товарищеском матче со счётом 0:8. Команды встречались в Волгограде.

«В первую очередь, спасибо большое за хороший приём. Мне понравилось, что российские болельщики нам хлопали. Играть было действительно трудно, но не из-за погоды или поля, у сборной России очень сильные футболисты, особенно Головин и Миранчук, они творили невероятные вещи с мячом. Но в первую очередь, для нас такой матч – это большой опыт. Проигрывать неприятно, и главное извлечь из этого поражения полезный опыт», - сказал Диас.