​Уткин ждёт голов в матче Россия – Куба

В понедельник вечером сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в Волгограде. Известный журналист Василий Уткин ожидает увидеть в этом поединке забитые голы.

«Мой осторожный прогноз – тотал больше. А насколько больше, я ещё подумаю», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Также Уткин выразил надежду на то, что футболисты сборной Кубы смогли найти в Волгограде бутсы с металлическими шипами, и команда России не будет иметь преимущества в экипировке.

Матч Россия – Куба стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.