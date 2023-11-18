​Кривцов ждёт дебюта за сборную России

Полузащитник Никита Кривцов сказал несколько слов о возможном дебюте за сборную России в товарищеском матче против Кубы.

«Завтра ещё какие-то ощущения получу, наверное. Просто очень хочется дебютировать за сборную. С мотивацией проблем нет, сборная занимается, тренируется», - цитирует Кривцова ТАСС.

Матч между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На клубном уровне Никита Кривцов представляет «Краснодар». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 19 матчей, в которых забил один гол.