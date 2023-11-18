​Билялетдинов ждёт разгрома Кубы от сборной России

Известный в прошлом футболист Динияр Билялетдинов поделился своими ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Полностью уверен в победе сборной России. Жду разгромной победы от наших ребят. Больше интересно, каким составом мы сыграем. Очень хочется, чтобы у всех ребят горели глаза. Жду прям интересного футбола», - цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Матч Россия – Куба пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что из-за санкций в отношении Российского футбольного союза сборная России сейчас не участвует в официальных соревнованиях. Команда Валерия Карпина проводит лишь товарищеские игры.